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Новая песня BRING ME THE HORIZON



"Mother Tongue", новая песня группы BRING ME THE HORIZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Amo, выход которого запланирован на двадцать пятое января на Columbia Records.









BRING ME THE HORIZON is in Nashville preparing for tomorrow's kickoff of its Live Nation-produced North American headline tour, to be followed by shows in South America, Australia and a plethora of festivals around the world.









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