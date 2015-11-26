Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 34
*Новая песня CARCASS 27
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 24
[= ||| все новости группы



*

Bring Me the Horizon

*



4 сен 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD

26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

27 дек 2019 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

13 ноя 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON позвал вокалиста CRADLE OF FILTH

12 ноя 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

8 ноя 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2019 : 		 Лауреат Оскара в новом видео BRING ME THE HORIZON

28 июл 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

10 май 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

4 мар 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров

19 фев 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON порвал связку

4 фев 2019 : 		 BRING ME THE HORIZON стали первыми

25 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

4 янв 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 дек 2018 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

9 дек 2018 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»

3 дек 2018 : 		 На концерте BRING ME THE HORIZON умер поклонник

22 окт 2018 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD



*
zoom
*
* *
BRING ME THE HORIZON совместно с YUNGBLUD представили видео на новый сингл "Obey", выпуском которого занимается Columbia Records. Режиссером клипа был вокалист BRING ME THE HORIZON, Oliver Sykes.

BRING ME THE HORIZON Teams Up With YUNGBLUD For 'Obey' Single





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 76

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом