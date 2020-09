сегодня



Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD



BRING ME THE HORIZON совместно с YUNGBLUD представили видео на новый сингл "Obey", выпуском которого занимается Columbia Records. Режиссером клипа был вокалист BRING ME THE HORIZON, Oliver Sykes.













