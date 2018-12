13 дек 2018



Концертное видео BRING ME THE HORIZON



BRING ME THE HORIZON опубликовали концертное видео на композицию "Wonderful Life", которая будет включена в выходящий двадцать пятого января на Columbia Records альбом "Amo", в записи которого принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth.



Трек-лист:



01. I Apologise If You Feel Something



02. Mantra



03. Nihilist Blues (feat. Grimes)



04. In The Dark



05. Wonderful Life (feat. Dani Filth)



06. Ouch



07. Medicine



08. Sugar Honey Ice & Tea



09. Why You Gotta Kick Me When I'm Down?



10. Fresh Bruises



11. Mother Tongue



12. Heavy Metal (feat. Rahzel)



13. I Don't Know What To Say























