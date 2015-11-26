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Bring Me the Horizon

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13 дек 2018 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

9 дек 2018 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»

3 дек 2018 : 		 На концерте BRING ME THE HORIZON умер поклонник

22 окт 2018 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 авг 2018 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

21 дек 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

3 ноя 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

26 окт 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON хочет быть «более безумным» на новом альбоме

23 сен 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON отменяют выступления

1 сен 2016 : 		 Участники BRING ME THE HORIZON планируют подняться на Килиманджаро

28 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

24 июн 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 июн 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы не продались!»

17 апр 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустили автобиографию

17 мар 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

20 фев 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON отрицает, что специально разрушил стол COLDPLAY

12 дек 2015 : 		 Музыканты BRING ME THE HORIZON ответили на "25 важных вопросов"

23 ноя 2015 : 		 BRING ME THE HORIZON пожертвовали 10 000 на помощь THE GHOST INSIDE

19 ноя 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

6 ноя 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

21 окт 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

7 окт 2015 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Если у вас зависимость, обратитесь за помощью»

21 сен 2015 : 		 Успехи в чартах BRING ME THE HORIZON

25 авг 2015 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON
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|||| 13 дек 2018

Концертное видео BRING ME THE HORIZON



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BRING ME THE HORIZON опубликовали концертное видео на композицию "Wonderful Life", которая будет включена в выходящий двадцать пятого января на Columbia Records альбом "Amo", в записи которого принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth.

Трек-лист:

01. I Apologise If You Feel Something

02. Mantra

03. Nihilist Blues (feat. Grimes)

04. In The Dark

05. Wonderful Life (feat. Dani Filth)

06. Ouch

07. Medicine

08. Sugar Honey Ice & Tea

09. Why You Gotta Kick Me When I'm Down?

10. Fresh Bruises

11. Mother Tongue

12. Heavy Metal (feat. Rahzel)

13. I Don't Know What To Say



BRING ME THE HORIZON Releases 'Wonderful Life' Performance Video








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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14 дек 2018, 07:28		ХуетА


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