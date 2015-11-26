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Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров



Вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes сообщил в Твиттере, что полностью оправился от разрыва связки, ставшей причиной для отмены концертов с туре по США.

















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