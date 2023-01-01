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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 19
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Bring Me the Horizon

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14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

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30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

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16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON

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9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

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18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

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Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме



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Вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes в недавнем интервью рассказал о предстоящем альбоме "Post Human: NeX GEn", релиз которого намечен на 15 сентября:

«Это одна из четырёх частей EP, над которыми мы работаем и которые называются "Post Human". И все они имеют своё особое звучание. И эта пластинка определённо больше ориентирована на те группы, на которых я зациклился в рок-музыке когда я вступил в фазу хардкора, пост-хардкора и эмо. Моим первым концертом был LINKIN PARK, а потом я начал ходить на концерты хардкорщиков, панков и т. п., на местные концерты в пабах и т. д. Именно тогда я познакомился с хардкор-музыкой, а затем с такими группами, как GLASSJAW, AMERICAN NIGHTMARE и всеми остальными. Эта пластинка определённо отдаёт дань уважения этим группам. И даже таким командам, как FALL OUT BOY и MY CHEMICAL ROMANCE, и всем эмо, TAKING BACK SUNDAY и прочим. В этом определённо есть что-то от них, но в то же время мы пытаемся продвинуть материал в таком направлении, чтобы он казался современным, актуальным и чем-то новым. Таким образом вы можете прочувствовать некую ностальгию по тем годам, но в то же время ощущаете свежесть, понимаете?»




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