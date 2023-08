сегодня



Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме



Вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes в недавнем интервью рассказал о предстоящем альбоме "Post Human: NeX GEn", релиз которого намечен на 15 сентября:



«Это одна из четырёх частей EP, над которыми мы работаем и которые называются "Post Human". И все они имеют своё особое звучание. И эта пластинка определённо больше ориентирована на те группы, на которых я зациклился в рок-музыке когда я вступил в фазу хардкора, пост-хардкора и эмо. Моим первым концертом был LINKIN PARK, а потом я начал ходить на концерты хардкорщиков, панков и т. п., на местные концерты в пабах и т. д. Именно тогда я познакомился с хардкор-музыкой, а затем с такими группами, как GLASSJAW, AMERICAN NIGHTMARE и всеми остальными. Эта пластинка определённо отдаёт дань уважения этим группам. И даже таким командам, как FALL OUT BOY и MY CHEMICAL ROMANCE, и всем эмо, TAKING BACK SUNDAY и прочим. В этом определённо есть что-то от них, но в то же время мы пытаемся продвинуть материал в таком направлении, чтобы он казался современным, актуальным и чем-то новым. Таким образом вы можете прочувствовать некую ностальгию по тем годам, но в то же время ощущаете свежесть, понимаете?»







