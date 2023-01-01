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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 49
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Bring Me the Horizon

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23 дек 2023 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL

23 дек 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON расстались с клавишником

28 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON

3 окт 2023 : 		 12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON

26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

15 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме

11 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены

2 июн 2023 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

6 май 2023 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 июл 2022 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

23 окт 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON

4 сен 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD

26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM
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Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL



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'Kingslayer' , концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL, доступно для просмотра ниже.




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