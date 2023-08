сегодня



Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены



Oli Sykes ответил на вопрос, что он может сказать тем поклонникам, которые недовольны заметному отходу звучания группы на последних записях от того, что было в начале карьеры:



«Я полагаю, что за последние годы мне удалось смягчить свой подход к тому, что говорят такие люди... Очень легко разозлить этих людей, и ты просто говоришь им: "Отвалите". Но в конце концов они просто любят вашу группу, и что-то, сделанное вами, значит для них настолько многое, что они желают, чтобы вы сделали это снова. И вы должны понимать, что даже если вас это раздражает, это происходит от большой любви. И вместо того, чтобы сопротивляться, нужно просто ценить это... А иногда, возможно, это даже заставляет задуматься и над тем, как жить дальше.



В какой-то степени мы не можем быть той группой, которой были раньше. Мы не знаем, как это сделать, и не знаем, как сделать это аутентично и честно. Потому что мы растём, стареем, взрослеем, и наши вкусы меняются, так же, как меняются вкусовые рецепторы; они просто меняются, и с этим ничего нельзя поделать. Но иногда подобные люди могут напомнить вам: "Стоп. Не теряем ли мы то, что делает нас особенными?" И именно об этом я спрашивал себя на протяжении многих лет. Некоторые люди расстраиваются из-за того, что мы больше не играем особо тяжёлую музыку, но есть ли в их претензиях смысл?



В наше время таких групп, как BRING ME THE HORIZON, в мейнстриме не так уж и много. И иногда хочется не соответствовать... не подстраиваться, но временами, как в случае с нашей группой, 10 лет назад [я никогда бы не подумал], что кто-то скажет, что наша группа однажды станет хедлайнером фестивалей или что она может стать самой популярной рок-группой в мире. А потом внезапно такие идеи начинают высказываться, и люди их озвучивают. И это может прийти вам в голову, и тогда вы начинаете думать: "Может быть, мы сможем". А иногда ты настолько озабочен тем, можно ли так сделать, что не задумываешься, стоит ли. И я определённо чувствую, что за эти годы я прислушался к мнению некоторых фанатов, и знаете что? Они правы. Мы не должны смягчать наше дерьмо. Потому что мы — одна из последних групп, которые всё ещё делают тяжёлую музыку правильно. Так что всё это держит тебя в узде, и ты просто должен понимать, что всё это происходит из любви, и не позволять этому выводить тебя из себя. И в то же время оставаться верным себе. Мы не можем писать музыку для фанатов, это невозможно. Но мы можем позволить тому, что они говорят, найти отклик в нас самих, а не просто автоматически, рефлекторно ответить: "Да пошли вы. Мы будем делать то, что хотим"».







+0 -0



просмотров: 126