сегодня



BRING ME THE HORIZON почти закончили запись



Участники BRING ME THE HORIZON Oli Sykes и Mat Nicholls на вручении BRIT Awards сообщили NME, что альбом почти готов:



«Он почти готов, но еще не закончен», — сказал Oli. Mat с ним согласился и добавил:



«Он не совсем закончен, но уже ближе, чем когда-либо. Мы вернулись из тура, построили студию в Шеффилде и, да, просто взялись за дело, погрузились с головой в работу, и все сплотились. И, да, мы добились своего. Мы уже вот близко [держит два пальца очень близко друг к другу]»







+0 -0



просмотров: 69