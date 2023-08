26 авг 2023



BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома



BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома "Post Human: NeX GEn" с 15 сентября на неопределенную дату.



Oli: «Итак, у меня плохие новости... Nex Gen не появится 15 сентября. Непредвиденные обстоятельства не позволили нам завершить запись до того качества, которым мы были бы довольны. Я надеялся, что, несмотря на все неудачи, мы успеем сделать это вовремя, но есть еще столько мелких деталей, которые я хочу довести до совершенства, и пока они не будут доведены до ума, я просто не готов предоставить их вам, ребята.



Мы пока не можем назвать новую дату, но просто знайте, что она близка... И я знаю, что вы, ребята, были очень терпеливы, но вы просто должны потерпеть еще немного... Мы, по крайней мере, закончили работу над обложкой... Вот финальная обложка, созданная моей музой @alissic



Извините и спасибо за понимание»





