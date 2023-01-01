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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 41
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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Bring Me the Horizon

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26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

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30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

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26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

27 дек 2019 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON
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|||| 26 авг 2023

BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома



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BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома "Post Human: NeX GEn" с 15 сентября на неопределенную дату.

Oli: «Итак, у меня плохие новости... Nex Gen не появится 15 сентября. Непредвиденные обстоятельства не позволили нам завершить запись до того качества, которым мы были бы довольны. Я надеялся, что, несмотря на все неудачи, мы успеем сделать это вовремя, но есть еще столько мелких деталей, которые я хочу довести до совершенства, и пока они не будут доведены до ума, я просто не готов предоставить их вам, ребята.

Мы пока не можем назвать новую дату, но просто знайте, что она близка... И я знаю, что вы, ребята, были очень терпеливы, но вы просто должны потерпеть еще немного... Мы, по крайней мере, закончили работу над обложкой... Вот финальная обложка, созданная моей музой @alissic

Извините и спасибо за понимание»




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