Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON



Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2023, доступно для просмотра ниже:



"AmEN!"

"Teardrops"

"House of Wolves"

"Mantra"

"Dear Diary"

"Parasite Eve"

"Shadow Moses"

"1x1"

"Lost"

"One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death" (with Spiritbox)

"Nihilist Blues" (with Spiritbox)

"Die4u"

"Kingslayer"

"Drown"

"Throne"

"Can You Feel My Heart"







