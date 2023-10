сегодня



12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON



12-летняя HARPER, прославившаяся кавер-версией SPIRITBOX "Holy Roller" и завоевавшая сердца миллионов в программе "America's Got Talent", представила новый трек — кавер-версию песни BRING ME THE HORIZON "Chelsea Smile", выпущенной в 2008 на альбоме "Suicide Season".







+2 -0



просмотров: 163