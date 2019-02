сегодня



BRING ME THE HORIZON стали первыми



По сообщению Billboard, BRING ME THE HORIZON впервые в карьере заняли первое место в Великобритании по результатам продаж нового диска, "Amo". До этого лучшей позицией в чартах для группы было второе место с диском "That's The Spirit".











