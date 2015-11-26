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Bring Me the Horizon

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На концерте BRING ME THE HORIZON умер поклонник



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Тридцатого ноября на выступлении BRING ME THE HORIZON в лондонском зале Alexandra Palace один из поклонников скончался. Об этом, в частности, сообщил в серии твиттов (позднее они были удалены), сын Bruce'a Dickinson'a, Griffin Dickinson. Чуть позже представитель площадки заявил, что на арене "имел место медицинский инцидент".

Сегодня в интервью в The Independent он прокомментировал случившееся так:

«После заявления, сделанного вчера вечером, мы хотели бы уточнить, что это был трагический медицинский инцидент, никак не связанный с серьезными мерами безопасности на всех или конкретно наших событиях. Тем не менее, мы считаем, что мы должны прокомментировать ту неточную информацию, которая циркулирует в социальных сетях. В месте проведения концерта находилось более 150 сотрудников службы безопасности.

У Alexandra Palace есть опытная команда по обеспечению мероприятий, включающая охранников и полноценную команду медиков, расположенных в зале. Мы тесно сотрудничаем с местными органами власти, органами лицензирования и аварийно-спасательными службами, чтобы гарантировать, что правила и требования, касающиеся планирования мероприятия всегда выполнялись на высоком уровне».

Остается неизвестным, как умер поклонник, но некоторые из участников концерта утверждают, что человек по имени "Али" был выведен из толпы из десятитысячного зала представителями службы безопасности.

Медицинские работники были вызваны на месте в пятницу незадолго до десяти часов вечера после сообщения о том, что кому-то в зале стало плохо, но спасти человека не удалось. Представитель лондонской службы скорой помощи сообщил, что мужчина умер на месте происшествия.

«Мы отправили на место происшествия бригаду скорой помощи, фельдшера в машине быстрого реагирования, дополнительного фельдшера и нашу группу на месте. Первый из наших медиков оказался на месте менее чем через три минуты».

В субботу BRING ME The HORIZON опубликовали краткое заявление об этом событии:

«Словами не передать, насколько мы были шокированы этим вечером, когда услышали о смерти молодого человека на нашем шоу прошлой вечером. Приносим глубочайшие соболезнования его семье и близким в это ужасное время. Позднее мы полнее прокомментируем случившееся».



Concert Venue Denies Inadequate Security Is To Blame For BRING ME THE HORIZON Fan's Death



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