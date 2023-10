13 окт 2023



Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON



BRING ME THE HORIZON опубликовали официальное видео с текстом на песню "DArkSide". Этот трек взят из нового альбома "Post Human: NeX Gen", релиз которого запланирован на январь 2024 года.







+0 -0



просмотров: 122