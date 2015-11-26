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Bring Me the Horizon

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17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

23 окт 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON

4 сен 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD

26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

27 дек 2019 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

13 ноя 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON позвал вокалиста CRADLE OF FILTH

12 ноя 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

8 ноя 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2019 : 		 Лауреат Оскара в новом видео BRING ME THE HORIZON

28 июл 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

10 май 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

4 мар 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров

19 фев 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON порвал связку

4 фев 2019 : 		 BRING ME THE HORIZON стали первыми

25 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

4 янв 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON
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|||| 17 сен 2021

Новое видео BRING ME THE HORIZON



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"DiE4u", новое видео группы BRING ME THE HORIZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Post Human".

BRING ME THE HORIZON Drops New Single 'DiE4u'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


17 сен 2021, 23:00		Жаль что нельзя поставить 1000 дизлайков :(


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