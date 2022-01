19 янв 2022



BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023



BRING ME THE HORIZON сообщили о том, что из-за ситуации с COVID-19 перенесли европейские гастроли на 2023 год:



Feb. 02 - Hannover Swiss Life Hall



Feb. 03 - Berlin Max-Schmeling-Halle



Feb. 04 - Frankfurt Messehalle



Feb. 06 - Gliwice Arena Gliwice



Feb. 07 - Prague Mala Sportovini Hala



Feb. 09 - Vienna Stadthalle



Feb. 10 - Munich Zenith



Feb. 11 - Milan Mediolanium Forum



Feb. 13 - Toulouse Zenith



Feb. 15 - Lisbon Sala Tejo



Feb. 18 - Madrid Palacio Vistalegre



Feb. 19 - Barcelona Saint Jordi Club



Feb. 21 - Basel St. Jakobshalle



Feb. 22 - Stuttgart Schleyer-Halle



Feb. 24 - Amsterdam Ziggo Dome



Feb. 25 - Hamburg Barclays Arena



Feb. 26 - Dusseldorf Mitsubishi Electric Halle



Feb. 28 - Antwerp Lotto Arena













