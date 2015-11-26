Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE
Британские рокеры BRING ME THE HORIZON выпустили свой новый ЕР "Post Human: Survival Horror" на Columbia Records. В качестве гостевых музыкантов на миньоне засветились NOVA TWINS, BABYMETAL и Amy Lee из EVANESCENCE.
Amy можно услышать на треке "One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death", а участницы BABYMETAL появились на "Kingslayer".
Трек-лист:
01. Dear Diary
02. Parasite Eve
03. Teardrops
04. Obey (feat. Yungblud)
05. Itch For The Cure (When We Will Be Free?)
06. IXI (feat. NOVA TWINS)
07. Kingslayer (feat. BABYMETAL)
08. Ludens
09. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death (feat. Amy Lee)
Jotun
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