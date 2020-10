30 окт 2020



Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE



Британские рокеры BRING ME THE HORIZON выпустили свой новый ЕР "Post Human: Survival Horror" на Columbia Records. В качестве гостевых музыкантов на миньоне засветились NOVA TWINS, BABYMETAL и Amy Lee из EVANESCENCE.



Amy можно услышать на треке "One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death", а участницы BABYMETAL появились на "Kingslayer".



Трек-лист:



01. Dear Diary



02. Parasite Eve



03. Teardrops



04. Obey (feat. Yungblud)



05. Itch For The Cure (When We Will Be Free?)



06. IXI (feat. NOVA TWINS)



07. Kingslayer (feat. BABYMETAL)



08. Ludens



09. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death (feat. Amy Lee)

























