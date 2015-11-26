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Bring Me the Horizon

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30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

23 окт 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON

4 сен 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD

26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

27 дек 2019 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

13 ноя 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON позвал вокалиста CRADLE OF FILTH

12 ноя 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

8 ноя 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2019 : 		 Лауреат Оскара в новом видео BRING ME THE HORIZON

28 июл 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

10 май 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

4 мар 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров

19 фев 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON порвал связку

4 фев 2019 : 		 BRING ME THE HORIZON стали первыми

25 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

4 янв 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 дек 2018 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

9 дек 2018 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»
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|||| 30 окт 2020

Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE



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Британские рокеры BRING ME THE HORIZON выпустили свой новый ЕР "Post Human: Survival Horror" на Columbia Records. В качестве гостевых музыкантов на миньоне засветились NOVA TWINS, BABYMETAL и Amy Lee из EVANESCENCE.

Amy можно услышать на треке "One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death", а участницы BABYMETAL появились на "Kingslayer".

Трек-лист:

01. Dear Diary

02. Parasite Eve

03. Teardrops

04. Obey (feat. Yungblud)

05. Itch For The Cure (When We Will Be Free?)

06. IXI (feat. NOVA TWINS)

07. Kingslayer (feat. BABYMETAL)

08. Ludens

09. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death (feat. Amy Lee)

Listen To BRING ME THE HORIZON











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jotun


30 окт 2020, 23:00		Кароч. Трекон с Эми Ли - шыдевор. И вот он, да ещё Дорогой Дневник (хоть и с оговорками), Ева с Глистами и Людены - нынешний актив группы. Всё остальное, включая, увы, просранный трекон с Бэбимитолом - принимающий в очко пассив.


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