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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 85
*JON BON JOVI совсем сдулся? 28
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 20
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Bring Me the Horizon

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17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

23 окт 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON

4 сен 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON feat YUNGBLUD

26 июн 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

25 июн 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет на этой неделе

9 июн 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON отложили выпуск сингла из-за BLM

27 май 2020 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет летом

26 фев 2020 : 		 BRING ME THE HORIZON работают над новой музыкой

27 дек 2019 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

18 дек 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Трамп — самый уродливый человек в мире»

12 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

13 ноя 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON позвал вокалиста CRADLE OF FILTH

12 ноя 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

8 ноя 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2019 : 		 Лауреат Оскара в новом видео BRING ME THE HORIZON

28 июл 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

10 май 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

4 мар 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров
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|||| 17 апр 2022

Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON



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"Fallout", новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON, доступно для просмотра ниже.




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