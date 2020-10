сегодня



BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON



BRING ME THE HORIZON выпустят новую работу, получившую название , "Post Human: Survival Horror", тридцатого октября — в нее войдут ранее выпущенные синглы "Obey", "Ludens" и "Parasite Eve", а также совместные треки с NOVA TWINS, BABYMETAL и Amy Lee из EVANESCENCE.



Трек-лист:



01. Dear Diary



02. Parasite Eve



03. Tear Drops



04. Obey (feat. Yungblud)



05. Itch For The Cure (When We Will Be Free?)



06. IXI (feat. NOVA TWINS)



07. Kingslayer (feat. BABYMETAL)



08. Ludens



09. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death (feat. Amy Lee)













+0 -1



просмотров: 197