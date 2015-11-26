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Bring Me the Horizon

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Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»



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Как пишет The Pulse Of Radio, вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes в новом интервью Music Week заявил, что рэп-музыка в наши дни гораздо более увлекательная, чем рок, объяснив: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк, ну или что-то в этом роде. Рок стал мягким, он стал жалким и скучным, в этом нет того, что бы захватывало. Поэтому важно, чтобы мы пересекались, так как мы чувствуем, что достигли того момента, когда люди любят музыку, а не то, насколько она тяжёлая».

Клавишник Jordan Fish добавил: «Многие артисты, которые мне нравятся, постоянно менялись на протяжении всей своей карьеры. RADIOHEAD — одна из моих любимых групп — и я бы никогда не сравнил нас с RADIOHEAD — но многие люди сказали бы: "Я предпочитаю [второй альбом RADIOHEAD] "The Bends". Но мне не нравятся эти старые вещи, мне нравится их музыка с тех пор, как они стали электронными".

Некоторое время назад Sykes сказал The Pulse Of Radio, что музыкальное развитие группы идёт рука об руку с их личным ростом. «Нужно быть искренними в том, чем мы занимаемся, — сказал он. — Я думаю, что некоторые группы в том возрасте, когда они выпускают пятый альбом или около того, всё ещё пытаются петь об одних и тех же вещах, и делают так, чтобы порадовать ребят, которые привыкли их слушать. Но если это нечестно по отношению к тому, кем вы являетесь, это не то, что у вас происходит в жизни, это будет заметно. Я думаю, именно поэтому нам удалось продолжать как группа, потому что мы всегда развивались, и мы всегда делали музыку, которую мы до сих пор действительно любим. Это не та музыка, которую мы любили раньше».



BRING ME THE HORIZON Singer Praises Rap Music:



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Darkside.ru Member

Blackknot


9 дек 2018, 17:50		Во, типичные речи претенциозных блогеров с ютьюба. До хрена понимающих во всем :) А, Радиобошку еще помянули - ну это все, хипстота форевер!

Black Lotus


9 дек 2018, 17:52		Интервью с типичным довбойобом =)

Dr_Sexy


9 дек 2018, 17:56		Действительно новый. Только вчера появился

StygianSaviour


9 дек 2018, 18:02		Нет, ну разве можно с этими гигантами мысли спорить?!

shampipi


9 дек 2018, 18:06		Пора Дарксайду менять курс.

LOR


9 дек 2018, 18:17		Сейчас, чтобы быть у трендЕ, нужно обязательно заявить, что очень котируешь рап и хип-хап!

Thrashcrow


9 дек 2018, 18:52		У этого слащавого педика забыли спросить...

Maestro vs


9 дек 2018, 19:46		Как заенастонадоели носиться с этим рэпом, как с писаной торбой. Тошно читать уже.


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