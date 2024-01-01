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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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27 янв 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео AVATAR

9 дек 2022 : 		 Новое видео AVATAR

26 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATAR

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28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVATAR

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Новое видео AVATAR



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"Tower" (piano version), новое видео группы AVATAR, доступно для просмотра ниже. Группа также сообщила, что в январе отправляется в студию для записи нового альбома.




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