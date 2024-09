сегодня



Вокалист AVATAR выбрал из двух альбомов METALLICA



Johannes Eckerström в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Когда я разговариваю с людьми, которым нравится музыка, но которые не обязательно её играют, и обсуждаю тонкости того, что делает эту музыку потрясающей, и, например, когда я говорю о быстрых и медленных песнях, я люблю приводить пример того, что "Aces High" — самая быстрая песня из всех записанных IRON MAIDEN, и, конечно, на бумаге есть гораздо более быстрые песни, но есть что-то особенное в этом драйве, и когда ты слушаешь её, то почти ощущаешь как будто в следующую секунду песня развалится на куски... Этот драйв есть в ударных и басовой партии, и он не ослабевает до самого конца. Если уж загонять ритм в песне, то надо делать это именно так.



Каждый ребёнок, который хоть раз играл на барабанах, слышал, как кто-то говорит об AC/DC. Возьмём, к примеру, "Back In Black". Когда ты играешь, у тебя должен быть такой темп. Есть культовые песни, которые являются определённым идеалом. И точно так же, как я всегда говорил, что "Aces High" — самая быстрая песня из когда-либо записанных, "For Whom The Bell Tolls" я считаю самой тяжёлой песней из когда-либо записанных. И я знаю, что существуют MESHUGGAH и NEUROSIS, и я знаю, что существует OBITUARY, и всё такое прочее. И это тоже правда. Эти группы тоже самые тяжёлые в истории, но в другом смысле. Просто эти риффы, этот гнев, эта ярость и ощущение — не знаю — важности, которые проступают в том, как играется этот примитивный рифф в начале, и решение ударить по тарелке таким образом, а не иначе. Я никогда не пытался написать подобную песню, но я постоянно возвращаюсь к мысли о ней с точки зрения того, что на самом деле является тяжёлой музыкой. Да, мы в AVATAR понижаем строй, и эта часть звучания важна, но нельзя ставить телегу впереди лошади... Так что я выбираю альбом "Ride The Lightning"».







+0 -0



просмотров: 112