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Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATAR



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Johannes Eckerström в радиопрограмме "The Rizzuto Show" так ответил на вопрос, почему в Швеции так много металлических групп на душу населения:

«Я позволю себе – просто 30 секунд или одну минуту – маленькую историческую справку дать. Вы не против? (с) В Швеции, после Второй мировой войны, есть такая разновидность — думаю, трудно найти эквивалент тому, что было бы в американской системе, — но это своего рода внешкольная программа, в рамках которой во всех муниципалитетах открыты музыкальные школы. Это не часть школы и школьной программы; это просто место, куда вы можете пойти и научиться играть на инструменте. И это очень выгодно и доступно практически всем. В первый год вы можете взять инструмент бесплатно, а на второй год, если вы будете продолжать заниматься, вы сможете покупать инструменты по очень выгодным ценам. Изначально это всего лишь 20 минут в неделю с учителем музыки, играющим " Mary Had A Little Lamb" на скрипке или что-то в этом роде, но дальше все идет по нарастающей. Если вас это заинтересует, то музыкальное образование продвинется довольно далеко, просто как развлечение для детей во внеурочное время, как игра в младшей лиге или что-то в этом роде, но в музыке. И это легко и широко доступно, что означает, что многие шведские дети могут попробовать себя в этой области.

Почти все участники [AVATAR], еще не зная друг друга, потому что мы выросли относительно недалеко друг от друга — в одном городе, но в разных его частях, однако ходили в одну школу — так вот, один из нас играл на кларнете, другой на флейте, третий на тромбоне в этих самых маленьких детских оркестрах, исполняющих ужасные переделки "Meet The Flintstones". Ну а далее вы начинаете увлекаться всем, чем увлекаетесь в подростковом возрасте, субкультурами, и все такое, но у вас уже был задел для совместного музицирования, и вы автоматически подружились с людьми, которые так же увлекались музыкой. Так что эти "Meet The Flintstones", когда вам было 10 лет, приводят к тому, что в подростковом возрасте люди вдруг отращивают волосы до плеч, носят футболки METALLICA и IRON MAIDEN, и они могут создавать группы. Так что это очень важный момент.

Есть еще одна важная составляющая, которую я должен отметить — как только в стране появляется успешная история, страна начинает ассоциироваться с ней. Это в чистом виде предрассудки. Если вы видите новую металл-группа и узнаете, что она из Швеции, вы ощущаете некое любопытство по отношению к ней... Так что мы уже привыкли к этому. В итоге систему уже можно назвать самодостаточной.

Вы знаете, что такое Fagersta? Вы знаете, кто такие THE HIVES? Они из Фагерсты. И сейчас в Швеции у каждого маленького Фагерста есть свои THE HIVES. Так что вы растете... Репрезентативность имеет значение, верно? Мы много говорим об этом, о том, что все типы людей должны быть представлены на экране, и это вдохновляет детей быть похожими на этих людей, чтобы [чувствовать] "Я тоже могу добиться успеха". И Швеция очень помогла долговязым, бледнолицым мальчикам-подросткам увидеть: "Эй, они добились успеха" и "Мама этого парня работает на почте с мамой моего друга, значит, и мы сможем". Так что все доступно. И это государство всеобщего благосостояния, что означает наличие страховочной сетки для того, чтобы иметь ужасные представления о том, чем ты хочешь зарабатывать на жизнь, потерпеть неудачу и найти потом другой путь в жизни. Так что вы можете позволить себе потерпеть неудачу».




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24 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Не знаю, как сейчас, но раньше ДМШ у нас тоже практически бесплатные были - 150 р. в месяц, я учился в 2008-2013. Инструменты (про гитары говорю) были хорошие. Помню, на бас в оркестр выделили нормальную сумму, какой-то Ibanez серии BTB купили, мы аж трогать его боялись.
24 май 2024
s
sibterminator
Ну в итоге мы имеем ораву шведских металлических групп, среди которых единицы могут похвастаться удачными и хитовыми песнями, да альбомами, где говна меньше 50%. Особенно в павере.
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