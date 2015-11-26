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Lordi

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15 мар 2019 : 		 Из LORDI уходит басист

5 май 2018 : 		 Новое видео LORDI

14 апр 2018 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 апр 2018 : 		 Трек-лист нового альбома LORDI

8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

3 окт 2017 : 		 Mr. LORDI пригласил поклонников на концерты в России

26 авг 2016 : 		 Новое видео LORDI

14 июл 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

11 июн 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

28 сен 2015 : 		 LORDI начнут запись в декабре

30 окт 2014 : 		 Новое видео LORDI

24 окт 2014 : 		 Новая песня LORDI

21 окт 2014 : 		 Комиксы от LORDI

23 сен 2014 : 		 Новая песня LORDI

9 сен 2014 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в октбяре

18 июл 2013 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 мар 2013 : 		 LORDI на немецком TV

1 мар 2013 : 		 Новое видео LORDI

18 фев 2013 : 		 LORDI выступят на финале ирландского Евровидения

8 фев 2013 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 янв 2013 : 		 Обложка нового сингла LORDI

25 янв 2013 : 		 Перенос даты выхода нового альбома LORDI

15 янв 2013 : 		 Детали нового альбома LORDI

17 дек 2012 : 		 LORDI на AFM RECORDS

16 ноя 2012 : 		 Документальный фильм о LORDI

25 июл 2012 : 		 Клавишница LORDI объявила о своём уходе
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Из LORDI уходит басист



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«Это очень печальный день в истории группы, — написано в официальном заявлении LORDI. — Наш давний участник и близкий друг Ox решил покинуть группу после летних фестивалей 2019 года. Ox, желаем тебе самого лучшего в будущем и спасибо за фантастическое время, которое мы провели вместе».

Ox объяснил свой уход:

«Наступил день, когда я должен сказать вам, что покидаю LORDI. Нет никакой драмы, никаких серьёзных проблем или чего-то в этом духе. Я просто почувствовал сильную тягу к чему-то совершенно другому в музыке, мне хочется участвовать в других музыкальных путешествиях, что бы это ни было. Я проведу летние фестивали с LORDI, и после этого придёт время новому парню оценить ситуацию. Я хочу поблагодарить группу и в особенности — самых лучших фанатов на этой планете — за эти 13 лет и величайшую поездку в моей жизни. Я люблю вас всех от души и надеюсь, что когда-нибудь снова увижу вас».

LORDI Bassist OX Leaves The Band




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

egoriy05


15 мар 2019, 15:41		печально. Помню, Ох пришел как раз перед их триумфом на Евровидении

DirtyPigs


15 мар 2019, 16:16		Ох ну и ладно


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