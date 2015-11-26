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Из LORDI уходит басист



«Это очень печальный день в истории группы, — написано в официальном заявлении LORDI. — Наш давний участник и близкий друг Ox решил покинуть группу после летних фестивалей 2019 года. Ox, желаем тебе самого лучшего в будущем и спасибо за фантастическое время, которое мы провели вместе».



Ox объяснил свой уход:



«Наступил день, когда я должен сказать вам, что покидаю LORDI. Нет никакой драмы, никаких серьёзных проблем или чего-то в этом духе. Я просто почувствовал сильную тягу к чему-то совершенно другому в музыке, мне хочется участвовать в других музыкальных путешествиях, что бы это ни было. Я проведу летние фестивали с LORDI, и после этого придёт время новому парню оценить ситуацию. Я хочу поблагодарить группу и в особенности — самых лучших фанатов на этой планете — за эти 13 лет и величайшую поездку в моей жизни. Я люблю вас всех от души и надеюсь, что когда-нибудь снова увижу вас».











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