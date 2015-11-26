Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 385
*DORO PESCH — о временах гранжа 166
*Новая песня GUNS N' ROSES 48
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 48
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
[= ||| все новости группы



*

Lordi

*



26 сен 2021 : 		 Новое видео LORDI

23 авг 2021 : 		 Детали нового семиальбомного релиза LORDI

7 апр 2021 : 		 Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук

17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»

10 апр 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

3 мар 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

21 янв 2020 : 		 Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов

19 янв 2020 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 дек 2019 : 		 Сольный сингл гитариста LORDI

1 дек 2019 : 		 Новое видео LORDI

9 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от LORDI

9 окт 2019 : 		 Новый альбом LORDI выйдет зимой

23 июл 2019 : 		 Фрагмент концертного DVD LORDI

17 июн 2019 : 		 Концертное видео LORDI

25 май 2019 : 		 LORDI выпустят концертный DVD летом

15 мар 2019 : 		 Из LORDI уходит басист

5 май 2018 : 		 Новое видео LORDI

14 апр 2018 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 апр 2018 : 		 Трек-лист нового альбома LORDI

8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

3 окт 2017 : 		 Mr. LORDI пригласил поклонников на концерты в России

26 авг 2016 : 		 Новое видео LORDI

14 июл 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

11 июн 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| 26 сен 2021

Новое видео LORDI



*
zoom
*
* *
"Abracadaver", новое видео группы LORDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с семиальбомного издания "Lordiversity", выходящего 26 ноября в 7-CD Box и нескольких вариантах 7-LP Box (разные цвета винила) на AFM Records. Он включает полноценные альбомы "Skeletric Dinosaur", "Superflytrap", "The Masterbeast", "Abusement Park", "Humanimals", "Abracadaver" и "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненные в разных стилях и как бы в разное время, представляя собой вымышленную дискографию одной группы.

Альбомом "Lordiversity-Abracadaver", финские метал-монстры LORDI решили отдать дань таким группам, как Sepultura, Kreator или Anthrax, записав целую пластинку в духе speed/thrash metal 90-х. В плейлисте - еще один новый трек с этого альбома в составе "Lordiversity" - “Beast Of Both Worlds”.






Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


26 сен 2021, 23:37		- - -


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 163

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом