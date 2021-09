26 сен 2021



Новое видео LORDI



"Abracadaver", новое видео группы LORDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с семиальбомного издания "Lordiversity", выходящего 26 ноября в 7-CD Box и нескольких вариантах 7-LP Box (разные цвета винила) на AFM Records. Он включает полноценные альбомы "Skeletric Dinosaur", "Superflytrap", "The Masterbeast", "Abusement Park", "Humanimals", "Abracadaver" и "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненные в разных стилях и как бы в разное время, представляя собой вымышленную дискографию одной группы.



Альбомом "Lordiversity-Abracadaver", финские метал-монстры LORDI решили отдать дань таким группам, как Sepultura, Kreator или Anthrax, записав целую пластинку в духе speed/thrash metal 90-х. В плейлисте - еще один новый трек с этого альбома в составе "Lordiversity" - “Beast Of Both Worlds”.





