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Новости
*Видео с первого выступления PANTERA 23
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*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
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*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 17
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Lordi

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11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LORDI

25 окт 2021 : 		 Новое видео LORDI

26 сен 2021 : 		 Новое видео LORDI

23 авг 2021 : 		 Детали нового семиальбомного релиза LORDI

7 апр 2021 : 		 Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук

17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»

10 апр 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

3 мар 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

21 янв 2020 : 		 Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов

19 янв 2020 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 дек 2019 : 		 Сольный сингл гитариста LORDI

1 дек 2019 : 		 Новое видео LORDI

9 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от LORDI

9 окт 2019 : 		 Новый альбом LORDI выйдет зимой
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|||| сегодня

Новая версия хита LORDI



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LORDI совместно с Bürger'ом Lars Dietrich'ом представили обновленную версию "Hard Rock Hallelujah".




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