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Видео с текстом от LORDI



“Demon Supreme”, новое видео с текстом LORDI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненного в стиле индастриал, из семидискового издания "Lordiversity".



Полное издание бокса выпущено в физическом варианте на AFM Records в ноябре прошлого года. "Lordiversity" сделан в 7-CD Box и нескольких вариантах 7-LP Box. Издание включает абсолютно новые полноценные альбомы "Skeletric Dinosaur", "Superflytrap", "The Masterbeast", "Abusement Park", "Humanimals", "Abracadaver" и "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненные в разных стилях и как бы в разное время, представляя собой вымышленную дискографию одной группы.

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