Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук
LORDI сообщили о том, что в октябре состоится релиз семи новых студийных альбомов.
«Недели не прошло после выпуска "Killectour", как я понял, что мы должны правильно использовать появившееся время. Стало понятно, что пора планировать новую пластинку, несмотря на то, что "Killectour" только что вышел. Но я подумал, что самым скучным вариантом будет выпустить после него обычный альбом LORDI. Я с таким удовольствием занимался сочинением материала в разных стилях, что ещё более скучной идеей был выпуск второй части "Killectour". Но так как альбом был фиктивной компиляцией из фиктивного бэк-каталога, которого никогда не существовало, мне пришла в голову мысль, что лучшим вариантом для нас будет выпуск этого самого бэк-каталога! И до Хэллоуина-2021 фиктивный каталог перестанет быть фиктивным и перейдёт в разряд существующих... Ну в большей степени. Моей изначальной идеей был выпуск десяти альбомов, однако лейбл сказал, что это просто безумие. Но семь — тоже неплохое число, ха-ха!
Так что с выходом одиннадцатого альбома LORDI будут выпущены ещё и 12, 13, 14, 15, 16 и 17 альбомы! Какая из рок-групп делала подобное ранее? Ответ простой: никакая!
Альбомы будут звучать по-разному, они все в разных стилях и принадлежат той эпохе, что и были в компиляции "Killectour". Пять из семи альбомов уже готовы, шестой на подходе!»
CosmicBear
Санчез
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