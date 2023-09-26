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Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»



У Mr. Lordi из LORDI, участники которой никогда не появляются без тщательно продуманных масок и грима, в новом интервью чешскому каналу Backstage TV спросили, трудно ли ему и его коллегам по группе сохранять свою секретность после стольких лет, на что он ответил:



«Да нифига, все чертовски легко, на самом деле. Это уже совсем не сложно. Дело вот в чем: основные СМИ больше не интересуются нами, и это охренеть не встать как здорово. Потому что после "Евровидения" в течение нескольких лет это было чертовой занозой в заднице. Но для меня это совсем не сложно. Ни капельки, потому что я никогда не был в социальных сетях на протяжении всей своей жизни — ни секунды. Я никогда не был на Facebook или, как их там, б$$$ь, в этих сраных Хшках (бывший твиттер) и прочей херне, ну, сами знаете — в Ин-сто-грамме. Меня там нет и не будет. Я ненавижу все это. Так что меня все это очень просто [Смеется]».







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