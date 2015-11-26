20 дек 2021



Новая песня LORDI



“Demon Supreme”, новая песня группы LORDI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Spooky Sextravaganza Spectacular", выход которого в цифровом варианте запланирован на 11 февраля.

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