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*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Lordi

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Видео с текстом от LORDI



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Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу LORDI "Thing In The Cage". Этот трек взят из нового альбома "Screem Writers Guild", выход которого намечен на 31 марта.

LORDI - "Thing In The Cage" Single / Lyric Video Streaming




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3 мар 2023
M
Mad Katz
По чухонским меркам дно. Но то по чухонским.

просмотров: 385

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