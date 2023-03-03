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Видео с текстом от LORDI



Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу LORDI "Thing In The Cage". Этот трек взят из нового альбома "Screem Writers Guild", выход которого намечен на 31 марта.







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