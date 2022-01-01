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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Lordi

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23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LORDI

25 окт 2021 : 		 Новое видео LORDI

26 сен 2021 : 		 Новое видео LORDI

23 авг 2021 : 		 Детали нового семиальбомного релиза LORDI

7 апр 2021 : 		 Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук

17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»

10 апр 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

3 мар 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

21 янв 2020 : 		 Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов

19 янв 2020 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 дек 2019 : 		 Сольный сингл гитариста LORDI

1 дек 2019 : 		 Новое видео LORDI

9 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от LORDI

9 окт 2019 : 		 Новый альбом LORDI выйдет зимой

23 июл 2019 : 		 Фрагмент концертного DVD LORDI
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|||| сегодня

LORDI планируют новый альбом весной



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LORDI заключили контракт с Atomic Fire Records и планируют выпустить новую пластинку весной 2023 года.




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