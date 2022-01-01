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LORDI покинул гитарист



Гитарист и основатель LORDI Amen-Ra (a.k.a. Amen) объявил о своём уходе из группы — детальное сообщение опубликовано в одной из социальных сетей и доступно ниже.











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