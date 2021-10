сегодня



Новое видео LORDI



Новый двухпесенный сингл LORDI "Borderline", где финские метал-монстры выразили свою симпатию к мелодичному року 80-х, доступен для просмотра ниже в виде клипа и аудиоверсии с еще одной новой песней - "Girl In A Suitcase". Эти две вещи будут включены в альбом "Humanimals" с издания "Lordiversity".



Что интересно, показанный в клипе поезд «ужастиков» The LORDI Ghost Train принадлежит парку аттракционов Tivoli Sariola. С весны следующего года это поезд, раскрашенный в символику LORDI, будет ездить по Финляндии в составе Tivoli Sariola. «Ни одна группа в Финляндии еще не имела своего поезда призраков» — радуется Mr. Lordi.



Релиз семиальбомного издания "Lordiversity" в "физическом" варианте состоится 26 ноября в 7-CD Box и нескольких вариантах 7-LP Box (разные цвета винила). Он включает абсолютно новые полноценные альбомы "Skeletric Dinosaur", "Superflytrap", "The Masterbeast", "Abusement Park", "Humanimals", "Abracadaver" и "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненные в разных стилях и как бы в разное время, представляя собой вымышленную дискографию одной группы. http://www.lordi.org





Слушайте Borderline — Lordi на Яндекс.Музыке





+1 -0



просмотров: 111