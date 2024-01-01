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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Lordi

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5 авг 2024 : 		 Новая песня LORDI

1 июл 2024 : 		 У LORDI готов альбом

26 сен 2023 : 		 Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»

14 май 2023 : 		 MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»

31 мар 2023 : 		 Новое видео LORDI

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

28 янв 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 янв 2023 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI

10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LORDI

25 окт 2021 : 		 Новое видео LORDI

26 сен 2021 : 		 Новое видео LORDI

23 авг 2021 : 		 Детали нового семиальбомного релиза LORDI

7 апр 2021 : 		 Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук

17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»
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Новая песня LORDI



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"Made Of Metal", новая песня группы LORDI, доступна для прослушивания ниже.




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