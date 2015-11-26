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*Drum-cam от MUDVAYNE 18
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Lordi

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10 янв 2022 : 		 Новая песня LORDI

20 дек 2021 : 		 Новая песня LORDI

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LORDI

25 окт 2021 : 		 Новое видео LORDI

26 сен 2021 : 		 Новое видео LORDI

23 авг 2021 : 		 Детали нового семиальбомного релиза LORDI

7 апр 2021 : 		 Новые альбомы LORDI выйдут осенью — сразу семь штук

17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»

10 апр 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

3 мар 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

21 янв 2020 : 		 Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов

19 янв 2020 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 дек 2019 : 		 Сольный сингл гитариста LORDI

1 дек 2019 : 		 Новое видео LORDI

9 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от LORDI

9 окт 2019 : 		 Новый альбом LORDI выйдет зимой

23 июл 2019 : 		 Фрагмент концертного DVD LORDI

17 июн 2019 : 		 Концертное видео LORDI

25 май 2019 : 		 LORDI выпустят концертный DVD летом

15 мар 2019 : 		 Из LORDI уходит басист

5 май 2018 : 		 Новое видео LORDI

14 апр 2018 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 апр 2018 : 		 Трек-лист нового альбома LORDI

8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной
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Новая песня LORDI



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"Day Off Of The Devil", новая песня группы LORDI, доступна для прослушивания ниже.

LORDI Release '70s KISS / ALICE COOPER Inspired Single



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