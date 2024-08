23 авг 2024



Профессиональное видео с выступления LORDI



Профессиональное видео с выступления LORDI, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Dead Again Jayne"

"Get Heavy"

"My Heaven Is Your Hell"

"Hug You Hardcore"

"Blood Red Sandman"

"Arm Your Doors And Cross Check"

"Scare Force One"

"Lucyfer Prime Evil"

"It Snows In Hell"

"Wake The Snake"

"Smoke On The Water [rare '72 b-side]"

"Who's Your Daddy?"

"The Riff"

- guitar solo -

"Devil Is A Loser"

"Would You Love A Monsterman?"

"Hard Rock Hallelujah"







