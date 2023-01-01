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Lordi

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MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»



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MR. LORDI в рамках недавней беседы с Mulatschag TV ответил на вопрос, было ли для него странным видеть среди зрителей десятилетних детишек после того, как группа победила на конкурсе Евровидение:

«Это не было так уж странно. Ещё до конкурса мы уже были группой, которая гастролировала и выпустила два альбома. И мы всегда были группой, как, скажем, KISS или Alice Cooper, которые собирают не только определённые возрастные категории поклонников. Конечно, фанатам любой группы уже за 20, но мы всегда были теми, на кого с удовольствием приходили маленькие дети и даже люди постарше. Так что в этом смысле никаких отличий не было. Но после Евровидения, конечно, количество этих людей заметно увеличилось, и когда ты понимаешь, что они видели только одно грёбаное трёхминутное телевизионное [выступление] и это всё, что они знают о группе, вот это было странно.

Мне особенно запомнился один момент летом 2006 года, после фестиваля, я спускаюсь по лестнице и прохожу мимо забора — похожего на забор из колючей проволоки или чего-то в этом роде, огораживающего закулисную зону, — и там стоят люди, ожидающие автографов. И самое странное, что ты видишь бабушек с их внучками и внуками, с меня капает кровь — фальшивая кровь, но всё равно капает — у меня рога на голове, у меня красные глаза и всё в таком духе, а они кричат: "Yeah", как будто они увидели Элвиса, Иисуса или ещё кого-нибудь. И в этот момент я понял, что они не понимают, что мы за группа. Вот это было странно. И в конце концов через год или два после этого, когда люди только... У них в голове был какой-то ложный образ того, чем мы являемся... Конечно, это их собственная глупость, потому что они не потрудились узнать о нас. И когда они пришли на наши концерты только из-за этой одной песни, это были долгие долбаные 90 минут, прежде чем она зазвучала, а до неё было много крови и кишок, песен об анальном сексе и прочей хрени. И они говорили: "Почему это LORDI вдруг изменились? Они должны быть такими, чтобы их можно было слушать всей семьёй!" К чёрту такое дерьмо. Мы никогда не были ориентированы на семью.

Когда речь заходит о заблуждениях... Дело не в национальности, не в религии, не в возрасте, не в половой принадлежности или ещё в чём-то. Это как установка по умолчанию, как ложное представление о человеке, которое, как только вы вбили себе в голову какую-то мысль, вам очень трудно от неё отказаться. И когда эта ложная концепция разрушается, ваш разум не может этого понять: "Почему? Какого хрена?" Потому что, не дай Бог, вы не можете признать, что были неправы. Вот так всё и бывает».




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