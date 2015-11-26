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Новое видео LORDI



"Merry Blah Blah Blah", новое видео группы LORDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с диска "Abusement Park" с семиальбомного релиза "Lordiversity", который вышел сегодня на AFM Records.



Релиз "Lordiversity" в "физическом" варианте состоялся 26 ноября (7-CD Box и нескольких вариантах 7-LP Box). Он включает в себя абсолютно новые полноценные альбомы "Skeletric Dinosaur", "Superflytrap", "The Masterbeast", "Abusement Park", "Humanimals", "Abracadaver" и "Spooky Sextravaganza Spectacular", выполненные в разных стилях и как бы в разное время, представляя собой вымышленную дискографию одной группы. В цифровом варианте альбомы выходят в разные даты.

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