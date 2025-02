сегодня



Новое видео LORDI



Hellizabeth, новое видео группы LORDI, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Limited Deadition", выход которого запланирован на 21 марта на Reigning Phoenix Music (RPM):



01. SCG XIX The Hexecutioners

02. Legends Are Made Of Clichés

03. Syntax Terror

04. Skelephant In The Room

05. SCGTV Saturday Night Main Event

06. Killharmonic Orchestra

07. Collectable

08. SCGTV Monstersquad Action Figures

09. Fangoria

10. Hellizabeth

11. SCGTV The Hexecutioners Seasion

12. Retropolis

13. Frighteousness

14. SCGTV Crazee Ralph Promo

15. Limited Deadition

16. You Might Be Deceased http://www.lordi.org







