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LORDI выпустили новый сингл



LORDI выпустили новый сингл "Reel Monsters", который доступен на 7-дюймовом виниле.



Трек-лист:



Side A:



"Reel Monsters"



Side B:



"A Message From Lordi"







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