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Lordi

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17 окт 2020 : 		 Бывший басист LORDI выпускает альбом

19 май 2020 : 		 LORDI развлекаются на карантине

26 апр 2020 : 		 Лидер LORDI: «Люблю имидж GHOST, но не музыку»

10 апр 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

3 мар 2020 : 		 Видео с выступления LORDI

21 янв 2020 : 		 Фронтмен LORDI устал от одинаково звучащих альбомов

19 янв 2020 : 		 Видео с текстом от LORDI

25 дек 2019 : 		 Сольный сингл гитариста LORDI

1 дек 2019 : 		 Новое видео LORDI

9 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от LORDI

9 окт 2019 : 		 Новый альбом LORDI выйдет зимой

23 июл 2019 : 		 Фрагмент концертного DVD LORDI

17 июн 2019 : 		 Концертное видео LORDI

25 май 2019 : 		 LORDI выпустят концертный DVD летом

15 мар 2019 : 		 Из LORDI уходит басист

5 май 2018 : 		 Новое видео LORDI

14 апр 2018 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 апр 2018 : 		 Трек-лист нового альбома LORDI

8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

3 окт 2017 : 		 Mr. LORDI пригласил поклонников на концерты в России

26 авг 2016 : 		 Новое видео LORDI

14 июл 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

11 июн 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

28 сен 2015 : 		 LORDI начнут запись в декабре

30 окт 2014 : 		 Новое видео LORDI

24 окт 2014 : 		 Новая песня LORDI
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|||| 17 окт 2020

Бывший басист LORDI выпускает альбом



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Бывший басист LORDI, известный как Ох, выпустил сольный альбом Supernova Kill Road, доступный на различных цифровых ресурсах:

"Psycho Inn Cafe"
"Parasite"
"Jupiter City"
"I'm on a Mission"
"The Beauty of Two Worlds"
"Boom House"
"Boogie Town"
"As She Loves You to Death"
"Man in the Shadows"
"Absinthe Romance"

Former LORDI Bassist SAMER "OX" ELNAHHAL Releases Debut Solo Album Supernova Kill Road



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