У LORDI готов альбом

Mr. Lordi в недавнем интервью сообщил, что у группы уже готов новый альбом:
«Основную часть мы записали еще до старта тура, который пришелся на март. Так что 99.9% процентов было готово до, а остатки мы доделали после. Так что альбом готов, сведен и прошел мастеринг. И поэтому сейчас мы заняты созданием новых костюмов и масок».
На вопрос о том, когда будет выпущен первый сингл, он ответил:
«Пока не знаю, но по некоторым прикидкам в четвертом квартале что-то может выйти. Ну а альбом уже в начале 25, как-то так».
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