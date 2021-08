23 авг 2021



Детали нового семиальбомного релиза LORDI



LORDI анонсировали одновременный выпуск семи студийных альбомов, объединенных названием «Lordiversity» и собранных в бокс-сете, 26 ноября на AFM Records. Семь альбомов «Lordiversity» записаны каждый в своем стиле: хард-рок, диско, прогрессив-рок, хэви-метал, AOR, трэш/спид-метал и индастриал-метал. Каждый из них будет содержать по 10-12 треков.



Видео на новую песню, записанную в стиле диско 80-х «Believe Me», доступно для просмотра ниже.



– Когда в марте 2020 года тур «Killectour» в поддержку на тот момент нашего нового альбома был прерван, едва начавшись, я решил, что мы просто обязаны воспользоваться этим вынужденным перерывом. Стало понятно, что надо готовить следующий альбом, хотя на тот момент только-только вышел наш свежий диск «Killection». Мне показалось, что записывать очередную пластинку в стиле Lordi было бы скучно. Мне нравился тот подход, который мы использовали для «Killection», записав песни в разных стилях, но повторять это было бы еще скучнее. Поскольку тот альбом по замыслу был вымышленным сборником из вымышленного бэк-каталога альбомов разных времен, я решил пойти дальше и подготовить этот самый вымышленный бэк-каталог. Я хотел выпустить 10 альбомов, но лейбл сказал, что это уже слишком, так что мы остановились на семи, – рассказал о проекте лидер группы Mr. Lordi.



Полный список альбомов «Lordiversity»:



- Skelectric Dinosaur

- Superflytrap

- The Masterbeast From The Moon

- Abusement Park

- Humanimals

- Abracadaver

- Spooky Sextravaganza Spectacular



















