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Lordi

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8 мар 2018 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

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26 авг 2016 : 		 Новое видео LORDI

14 июл 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

11 июн 2016 : 		 Новый альбом LORDI выйдет в сентябре

28 сен 2015 : 		 LORDI начнут запись в декабре
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|||| 23 авг 2021

Детали нового семиальбомного релиза LORDI



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LORDI анонсировали одновременный выпуск семи студийных альбомов, объединенных названием «Lordiversity» и собранных в бокс-сете, 26 ноября на AFM Records. Семь альбомов «Lordiversity» записаны каждый в своем стиле: хард-рок, диско, прогрессив-рок, хэви-метал, AOR, трэш/спид-метал и индастриал-метал. Каждый из них будет содержать по 10-12 треков.

Видео на новую песню, записанную в стиле диско 80-х «Believe Me», доступно для просмотра ниже.

– Когда в марте 2020 года тур «Killectour» в поддержку на тот момент нашего нового альбома был прерван, едва начавшись, я решил, что мы просто обязаны воспользоваться этим вынужденным перерывом. Стало понятно, что надо готовить следующий альбом, хотя на тот момент только-только вышел наш свежий диск «Killection». Мне показалось, что записывать очередную пластинку в стиле Lordi было бы скучно. Мне нравился тот подход, который мы использовали для «Killection», записав песни в разных стилях, но повторять это было бы еще скучнее. Поскольку тот альбом по замыслу был вымышленным сборником из вымышленного бэк-каталога альбомов разных времен, я решил пойти дальше и подготовить этот самый вымышленный бэк-каталог. Я хотел выпустить 10 альбомов, но лейбл сказал, что это уже слишком, так что мы остановились на семи, – рассказал о проекте лидер группы Mr. Lordi.

Полный список альбомов «Lordiversity»:

- Skelectric Dinosaur
- Superflytrap
- The Masterbeast From The Moon
- Abusement Park
- Humanimals
- Abracadaver
- Spooky Sextravaganza Spectacular

LORDI To Release Seven New Studio Albums In November: 'Lordiversity' Box Set Details Revealed








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

HELLECTOR


23 авг 2021, 18:38		Пока Ингви Мальмстин грозится - Лорды делают)

Exceptional


23 авг 2021, 19:08		Интересно, как это ФОНО будут продавать. Наверняка раздербанят.

Darkside.ru Member

Blindman


23 авг 2021, 19:30		кому то еще нужна наша лицензия? Чего только не встретишь на просторах И

Exceptional


23 авг 2021, 19:40		Ну хз, диски от фоно по качеству будут выше даже фирмовых бластовских. Про остальную лицуху молчу, там уже давно на туалетке печатают.

Sw0Rn


23 авг 2021, 20:05		Такие плодовитые?!))

nabastak_


23 авг 2021, 22:34		7 альбомов за раз... охренеть, снимаю шляпу.
Это типа как записать на айфон 400 риффов и все пустить в дело.

overgrin


23 авг 2021, 22:35		зато вживую слушать ......точнее играть то им трудно
очень слабо...
и пафоса от таких залов ,где они выступают не набраться
просто клубная группа......делать неХуй,вот для себя и выпускают
И альбомы потяжелее....будут реально ниочём,с такими музыкантами

nabastak_


23 авг 2021, 22:36		И на все песни клипы надо.


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