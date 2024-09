сегодня



Видео полного выступления FROZEN CROWN



Видео полного выступления FROZEN CROWN, состоявшегося в рамках ProgPower USA 2024, доступно для просмотра ниже:



"Neverending"

"The Water Dancer"

"Call of the North"

"Steel And Gold"

"The Lone Stranger"

"Kings"

"Far Beyond"

"I Am the Tyrant"

"Netherstorm"

"The Shieldmaiden"







