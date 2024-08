сегодня



Новое видео FROZEN CROWN



"Steel And Gold", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома War Hearts, выходящего 18 октября на Napalm Records:



"War Hearts"

"Steel And Gold"

"To Live To Die"

"Night Of The Wolf"

"On Silver Wings"

"Edge Of Reality"

"Bloodlines"

"I Am The Windv

"King Of The Sky"

"Ice Dragon"







