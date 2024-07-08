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Frozen Crown

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27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

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18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

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21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

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19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
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|||| 8 июл 2024

Демонстрационное видео от FROZEN CROWN



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FROZEN CROWN опубликовали видео, в котором Alessia Lanzone демонстрирует исполнение композиции "Netherstorm".

FROZEN CROWN Share "Netherstorm" Playthrough Video Featuring Guitarist ALESSIA LANZONE




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 июл 2024
L
LU---
такая музыка да с таким классным звуком и исполнением на гитаре с али зайдёт не хуже :-)

просмотров: 127

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