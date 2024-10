сегодня



Новое видео FROZEN CROWN



"I Am The Wind", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома War Hearts, выходящего 18 октября на Napalm Records:



"War Hearts"

"Steel And Gold"

"To Live To Die"

"Night Of The Wolf"

"On Silver Wings"

"Edge Of Reality"

"Bloodlines"

"I Am The Wind"

"King Of The Sky"

"Ice Dragon"







