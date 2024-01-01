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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 143
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 41
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Frozen Crown

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29 июн 2024 : 		 FROZEN CROWN о круизе

3 май 2024 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

21 дек 2022 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
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FROZEN CROWN о круизе



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FROZEN CROWN опубликовали видео, рассказывающее о том, как для них прошел SABATON Cruise 2023.

FROZEN CROWN Share SABATON Cruise 2023 Recap Video




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