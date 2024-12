сегодня



FROZEN CROWN подвели итоги



FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие друзья, сколько невероятных достижений мы добились вместе! Если вы читаете этот пост, то да, огромное «спасибо» и вам!



War Hearts, наш пятый альбом (и первый на Napalm Records), вышел 2 месяца назад, а мы уже продали в нашем магазине больше копий, чем за целый год (при этом все лимитированные версии уже распроданы, обычная в данный момент не продается из-за большого количества неожиданных заказов, а новая лимитированная скоро появится).



Мы только что вернулись домой из невероятно крутого тура с Kamelot, где у нас была возможность стать еще сильнее как группа и как семья. И, что самое важное, мы только что объявили о нашем первом хедлайн-туре вместе с двумя потрясающими группами в качестве специальных гостей (Fellowship и Lutharo), и мы чертовски рады этому, поскольку это будет первый раз, когда у нас будет возможность отыграть полный сет Frozen Crown, а также проверить себя и доказать, насколько сильна наша фанбаза и мы сами.



Мы добрались до этого момента несмотря ни на что, несмотря на пандемию, несмотря на то, что находимся в стране, которая абсолютно консервативна и враждебна по отношению к молодым группам и женщинам-музыкантам, несмотря на отсутствие каких-либо средств, кроме тех, что нам удалось заработать на собственном мерче (благодаря вашей НЕВЕРОЯТНОЙ поддержке). И мы сделали все это только благодаря вам и вашей любви.



Увидимся в ближайшее время, а тем, кто живет далеко от тех мест, где мы собираемся играть этой весной: продолжайте сообщать нам, где вы хотите, чтобы мы выступали, делитесь своими мыслями о нас и своей поддержке, и продолжайте слушать нашу музыку, потому что только так мы сможем стать сильнее и масштабнее, и сможем выступать повсюду.



С большой любовью!



Jade, Federico, Niso, Sheena, Ikki & (last but not least) Alessia!»







