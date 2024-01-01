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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 42
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
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Frozen Crown

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3 май 2024 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

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20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

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17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

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20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной
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FROZEN CROWN подвели итоги



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FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья, сколько невероятных достижений мы добились вместе! Если вы читаете этот пост, то да, огромное «спасибо» и вам!

War Hearts, наш пятый альбом (и первый на Napalm Records), вышел 2 месяца назад, а мы уже продали в нашем магазине больше копий, чем за целый год (при этом все лимитированные версии уже распроданы, обычная в данный момент не продается из-за большого количества неожиданных заказов, а новая лимитированная скоро появится).

Мы только что вернулись домой из невероятно крутого тура с Kamelot, где у нас была возможность стать еще сильнее как группа и как семья. И, что самое важное, мы только что объявили о нашем первом хедлайн-туре вместе с двумя потрясающими группами в качестве специальных гостей (Fellowship и Lutharo), и мы чертовски рады этому, поскольку это будет первый раз, когда у нас будет возможность отыграть полный сет Frozen Crown, а также проверить себя и доказать, насколько сильна наша фанбаза и мы сами.

Мы добрались до этого момента несмотря ни на что, несмотря на пандемию, несмотря на то, что находимся в стране, которая абсолютно консервативна и враждебна по отношению к молодым группам и женщинам-музыкантам, несмотря на отсутствие каких-либо средств, кроме тех, что нам удалось заработать на собственном мерче (благодаря вашей НЕВЕРОЯТНОЙ поддержке). И мы сделали все это только благодаря вам и вашей любви.

Увидимся в ближайшее время, а тем, кто живет далеко от тех мест, где мы собираемся играть этой весной: продолжайте сообщать нам, где вы хотите, чтобы мы выступали, делитесь своими мыслями о нас и своей поддержке, и продолжайте слушать нашу музыку, потому что только так мы сможем стать сильнее и масштабнее, и сможем выступать повсюду.

С большой любовью!

Jade, Federico, Niso, Sheena, Ikki & (last but not least) Alessia!»

FROZEN CROWN On Current Success - "We Got To This Point Despite Being Based In A Country That's Totally Conservative, And Hostile Towards Young Bands And Female Musicians"




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